Bierbrouwer Brand stopt op termijn met het grootschalig brouwen van pils in het Limburgse Wijlre. De productie wordt voortgezet op locaties in Den Bosch en Zoeterwoude.

De brouwerij in het kerkdorp wordt omgevormd tot een "microbrouwerij" voor ambachtelijke en speciaalbieren als Brand Up en Brand Imperator. Dat heeft de eeuwenoude brouwer, onderdeel van Heineken, maandag bekendgemaakt.

De 48 medewerkers in Wijlre krijgen een andere functie binnen de organisatie. Maarten Koudenburg, eindverantwoordelijke voor de Brand Brouwerij, spreekt van een noodzakelijke stap om te blijven groeien.

"Met de investering in de nieuwe microbrouwerij spelen we in op de snelgroeiende markt van speciaalbier", zegt Koudenburg. Ook laat hij weten dat de microbrouwerij "helemaal CO2-neutraal wordt. Dat is in de huidige opzet in Wijlre niet te realiseren."