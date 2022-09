Het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi (ADNOC) gaat Duitsland nog dit jaar voorzien van vloeibaar gemaakt aardgas, ook wel bekend als lng. Dat is het resultaat van een deal die is gesloten met het Duitse energieconcern RWE. Daarmee heeft de reis van bondskanselier Olaf Scholz naar het Midden-Oosten zondag een concreet succes opgeleverd.

Scholz reisde dit weekend met een groep topbestuurders uit het bedrijfsleven naar de Golfregio om deals te kunnen sluiten voor de levering van lng aan Duitsland. Dat gas zou als alternatief kunnen dienen voor Russisch gas, nu Rusland gasleveringen heeft stopgezet.

"We moeten ervoor zorgen dat de productie van lng in de wereld zodanig wordt bevorderd dat aan de grote vraag kan worden voldaan, zonder dat we een beroep moeten doen op de productiecapaciteit in Rusland", zei Scholz tegen journalisten voordat de overeenkomst werd aangekondigd.

Het is de bedoeling dat de Arabieren voor het einde van het jaar de eerste lading gas naar Duitsland sturen. Dan gaat het nog wel om een betrekkelijk kleine hoeveelheid van 137,000 kubieke meter, schrijft Reuters. Volgend jaar zouden er meer ladingen richting Duitsland gaan, waar gewerkt wordt aan de aanleg van twee nieuwe (drijvende) lng-terminals. Die hebben een invoercapaciteit van 12,5 miljard kubieke meter op jaarbasis. Dat komt overeen met ongeveer 13 procent van Duitsland's jaarlijkse behoefte.

Scholz reisde na zijn ontmoetingen in Abu Dhabi door naar Qatar, waar hij sprak met emir Tamim Bin Hamad al-Thani over lng-leveringen. Volgens de bondskanselier willen beide landen op dit punt "vooruitgang boeken".