Elizabeth Holmes is met haar biotechbedrijf Theranos schuldig bevonden aan fraude en misleiding. Maandag hoort ze haar straf. Wie is deze megafraudeur die een paar jaar terug nog werd gezien als de nieuwe Steve Jobs?

Elizabeth Holmes richtte in 2003 op negentienjarige leeftijd haar bedrijf Theranos op. Niet veel later stopte ze met haar opleiding aan de prestigieuze Stanford University. Ze ging zich volledig richten op haar bedrijf.

In de daaropvolgende jaren wist ze Theranos uit te bouwen tot een bedrijf met honderden medewerkers. Uiteindelijk haalde ze meer dan 700 miljoen dollar aan investeringen binnen. Op de piek werd het bedrijf geschat op een waarde van 10 miljard dollar. Holmes werd vervolgens bestempeld als de jongste vrouwelijke selfmade miljardair.

Theranos beloofde niets minder dan een revolutie in de gezondheidszorg, dankzij een technologische innovatie. Daarmee zou het volgens Holmes erg makkelijk worden om met een enkele druppel bloed tweehonderd tests af te nemen. Normaliter is voor één test een heel buisje bloed nodig.

Door bloedtests zo laagdrempelig te maken, zou het mogelijk worden al veel eerder ernstige ziektes als kanker op te sporen. "Informatie over onze eigen gezondheid is een mensenrecht", hoorde je Holmes in die tijd vaak zeggen.

De veelbelovende technologie bestond alleen helemaal niet. Als het bedrijf bloedtests bij klanten afnam, werden in het geheim apparaten van andere bedrijven gebruikt. En vaak klopten de resultaten gewoon niet. Zo werd mensen bijvoorbeeld verteld dat ze kanker hadden, terwijl dat niet zo was. Of dat ze een miskraam zouden hebben gehad, wat niet bleek te kloppen.

'Mediadarling' Holmes omringde zich met invloedrijke mensen. Onder de investeerders bevonden zich onder anderen mediamagnaat Rupert Murdoch en de Mexicaanse tycoon Carlos Slim. In de raad van bestuur van Theranos zaten ook niet de minste namen. Onder hen ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en James Mattis, die later minister van Defensie werd onder Donald Trump.

Ook de media geloofden haar verhaal: zakelijke tijdschriften als Fortune en Inc. schreven lovende profielen over Holmes. De vergelijking met Steve Jobs is vaak gemaakt. Misschien ook omdat Holmes elke dag exact dezelfde coltrui als de Apple-oprichter droeg.

De ondergang van Theranos werd in 2015 ingeluid door een journalist. John Carreyrou van The Wall Street Journal schreef een serie verhalen op basis van anonieme medewerkers. Hij onthulde dat de beloftes van Theranos op niets gebaseerd waren. Dat de levens van nietsvermoedende patiënten in gevaar werden gebracht door het bedrijf.

Elizabeth Holmes met haar ouders bij de rechtbank. Foto: AFP

Daarna ging het snel: samenwerkingen werden stopgezet en er werden voor tientallen miljoenen dollars rechtszaken gestart. Theranos werd op de vingers getikt door de Amerikaanse laboratoriumtoezichthouder en moest ook schikken met de Amerikaanse beurswaakhond.

Als gevolg daarvan moest Holmes terugtreden. Ze zou gedurende tien jaar niet aan het hoofd van een beursgenoteerd bedrijf mogen staan. In 2018 sloot het bedrijf definitief de deuren.

Het verhaal van Holmes is inmiddels goed gedocumenteerd. Journalist Carreyrou heeft zijn verhaal uitgebreid beschreven in zijn boek Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. Er zijn meerdere podcasts over verschenen en HBO heeft een documentaire uitgebracht. Een speelfilm waarvoor actrice Jennifer Lawrence in de huid van Holmes kruipt, is in de maak.

Holmes hangt twintig jaar cel boven het hoofd. Maandag hoort ze of ze die straf daadwerkelijk krijgt. Na een grote rechtszaak hoorde ze begin dit jaar dat de Amerikaanse jury haar op vier van de elf aanklachten schuldig bevindt. De jury acht deels bewezen dat Holmes investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten.

Ook haar voormalige rechterhand en ex-geliefde Ramesh 'Sunny' Balwani werd schuldig bevonden aan fraude. Beiden houden nog steeds vol onschuldig te zijn. Balwani hoort zijn straf pas in november.