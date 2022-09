Op Schiphol staan zaterdag opnieuw lange rijen. Bij vertrekhal 1 moeten de reizigers soms ook buiten onder de overkapping staan. Volgens een woordvoerder loopt alles wel goed door. De wachttijd voor de security zou ongeveer een uur bedragen.

Dat het opnieuw druk zou worden op Schiphol, werd al verwacht. De druktemeter op de website van de luchthaven voorspelde voor zaterdag een piekdag als het gaat om vertrekkende passagiers. Ook moeten reizigers die aankomen op Schiphol rekening houden met een lange rij bij de paspoortcontrole en de bagagebanden.

Vanwege de aanhoudende drukte en personeelskrapte vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen vorige week om het aantal dagelijks vertrekkende passagiers tot minstens eind oktober met gemiddeld 18 procent omlaag te brengen. Dat bleek nodig omdat er minder beveiligers beschikbaar zijn dan gepland.

Achter de schermen wordt wel aan een oplossing gewerkt. De uitkomst van salarisonderhandelingen tussen Schiphol en de beveiligers op de luchthaven wordt binnen twee weken verwacht, meldde financieel directeur Robert Carsouw van Schiphol vrijdag. In hoeverre een loonsverhoging leidt tot een betere bezetting bij de beveiliging blijft alleen onduidelijk.

Carsouw wilde nog niet op de uitkomsten vooruitlopen. Volgens hem lost extra geld ook niet alles op. Beveiligers klaagden eerder ook over een hoge werkdruk door de werkroosters, onder meer door onregelmatige diensten. Ook hadden ze behoefte aan een ruimte waar ze tot rust konden komen in pauzes. Met beide punten is Schiphol inmiddels aan de slag, aldus de financieel directeur.