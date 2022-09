De Delfzijlse aluminiumfabrikant Aldel ontslaat zo'n 175 van de 200 medewerkers. De metaalfabriek ligt sinds begin september stil omdat het met de hoge energieprijzen onmogelijk is geworden om rendabel te blijven produceren. Nu gaat het met zo'n 25 medewerkers verder.

De 25 mensen zijn nodig om het bedrijf in de zogenoemde waakvlamstand te houden, zegt financieel directeur Eric Wildschut.

Door de productie gecontroleerd stil te leggen moet het mogelijk zijn snel weer op te starten wanneer de omstandigheden verbeteren. Zo'n nieuwe start is volgens Wildschut alleen mogelijk als de gasprijzen structureel zakken of de overheid met steun voor het bedrijft komt. "Wij vragen al langer om steun van de overheid. We hebben al drie jaar een project lopen voor verduurzaming dat nu geen doorgang vindt", zegt hij.

Het steekt Wildschut dat vrijwel alle andere landen van de Europese Unie dit jaar al wel steun aan bedrijven hebben toegezegd wegens de energiecrisis. De steun die het kabinet het midden- en kleinbedrijf en grootverbruikers van gas en elektra op Prinsjesdag beloofde, komt volgens Wildschut rijkelijk laat.

Na het stilleggen van de productie ging personeel van Aldel over tot een staking voor het behoud van een sociaal plan. Dat werd afgesloten bij een vorige ontslagronde die het gevolg was van de hoge gasprijzen. De acties eindigden nadat vakbonden een compromis hadden gesloten over een versoberd pakket, waarbij Aldel beloofde ook ontslagvergoedingen te betalen bij een eventueel faillissement. "Een unieke afspraak", meldde CNV vorige week.

Volgens Wildschut is een bankroet nu niet waarschijnlijk. Zo zijn er veel toezeggingen van financiers van Aldel, waaronder het miljardenbedrijf uit de grondstoffenhandel Glencore.