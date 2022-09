Nederland krijgt dit jaar waarschijnlijk zo'n zestien miljoen toeristen uit het buitenland over de vloer. Dat is bijna 80 procent van het totaal van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Dat meldt toerismebureau NBTC. Het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat, is dit jaar waarschijnlijk 10 procent hoger dan voor de pandemie.

Het vakantieverkeer kwam in het voorjaar van 2020 volledig stil te liggen door de corona-uitbraak. Sindsdien krabbelt de sector redelijk op. Toch komt het buitenlandse toerisme dit jaar nog niet terug op het oude niveau. Tegelijkertijd besloten de afgelopen jaren steeds meer Nederlanders om vakantie te vieren in eigen land. Die trend lijkt dit jaar door te zetten.

NBTC-directeur Jos Vranken houdt er wel rekening mee dat in de loop van dit jaar de inflatie de reislust tempert. Door hoge kosten van bijvoorbeeld energie en boodschappen blijft er minder geld over om op vakantie te gaan.

"Deze zorgen kunnen op langere termijn een negatieve invloed hebben op de reisindustrie. Als de situatie nog verder verslechtert, is het niet ondenkbaar dat het toerisme hierdoor zelfs in 2022 al wat wordt gedempt."