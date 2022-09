Verschillende energiebedrijven, waaronder Eneco en Essent, kondigden eerder deze week aan dat ze komende maand de prijzen flink verhogen. Maar hebben de leveranciers hun klanten niet te laat geïnformeerd? Toezichthouder ACM zegt dat verhogingen dertig dagen van tevoren moeten worden meegedeeld, maar de leveranciers zeggen dat tien dagen genoeg is.

Het was voor velen even schrikken deze week. Grote leveranciers als Eneco en Essent, maar ook een partij als GreenChoice, deelden klanten mee dat ze vanaf 1 oktober voor stroom en gas tientallen of zelfs honderden euro's meer moeten betalen. Het leidde tot veel irritatie en onbegrip bij klanten.

ACM zegt tegen RTL Nieuws dat bedrijven dergelijke verhogingen minimaal dertig dagen voor invoering moeten doorgeven aan hun klanten. Een woordvoerder van de toezichthouder bevestigt de berichtgeving. "Deze wetgeving is niet nieuw. Het bestaat al jaren", aldus de zegsman.

De regel is ingevoerd om consumenten de tijd te geven over te stappen naar een ander bedrijf. Overigens zal dat overstappen in dit geval niet veel zin hebben. Alle energieleveranciers rekenen torenhoge tarieven voor nieuwe klanten.

Maar als de leveranciers inderdaad te laat zijn, betekent het dan dat de verhogingen niet doorgaan? Of worden ze dan pas later ingevoerd? Niet als het aan de leveranciers ligt. Zo stelt Eneco dat het bedrijf in de voorwaarden heeft opgenomen dat het dergelijke verhogingen uiterlijk tien dagen van tevoren moet doorgeven. Ook Greenchoice komt met hetzelfde verweer.

De toezichthouder adviseert klanten die het niet eens zijn met de verhoging om een klachtenbrief in te dienen bij de energieleverancier. ACM heeft daarvoor een voorbeeldbrief opgesteld. Als de brief niet het gewenste resultaat oplevert, kan een klant nog naar de onafhankelijke Geschillencommissie stappen.

ACM laat ook weten in gesprek te gaan met de energieleveranciers, omdat er veel onduidelijkheid is. De woordvoerder benadrukt dat nog geen boetes worden uitgedeeld.