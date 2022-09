De olieprijzen zijn vrijdag stevig onderuitgegaan doordat handelaren vrezen dat er een recessie aankomt. Die angst is er onder meer vanwege flinke renteverhogingen van centrale banken de laatste weken, bijvoorbeeld in de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Door de renteverhogingen wordt het voor consumenten interessanter om te sparen en geven ze minder uit. Daarnaast zorgt de hoge inflatie ervoor dat mensen hun geld minder kunnen laten rollen. Als consumenten minder kopen, is er minder olie nodig, bijvoorbeeld voor het vervoeren van goederen.

Noordzeeolie werd vrijdag 3 procent goedkoper en kostte 87,70 dollar (89,75 euro) per vat. De prijs van Amerikaanse olie zakte eveneens, met 3,4 procent. Die olie kwam uit op 80,69 dollar per vat.

De prijs van olie daalt al enkele maanden. Zo kostte een vat Noordzeeolie in juni nog meer dan 120 dollar.

Voor automobilisten zijn de gedaalde olieprijzen goed nieuws, omdat het ervoor zorgt dat benzineprijzen dalen. De landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro 95 is nu 2,090 euro. Eerder dit jaar liep de prijs nog hard op door de oorlog in Oekraïne en werden records van zo'n 2,50 euro per liter genoteerd.