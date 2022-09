De Britse spoorvakbonden Unite en TSSA gaan begin oktober staken in het Verenigd Koninkrijk, melden de bonden vrijdag. Het personeel is ontevreden over het salaris en de arbeidsvoorwaarden. In de Britse spoorsector werken honderdduizenden mensen.

"Het is een schande om te worden geconfronteerd met een loonstop van drie jaar tijdens de ergste crisis in decennia", zegt Sharon Graham, algemeen secretaris van Unite.

TSSA had daarom liever "een eerlijke, onderhandelde oplossing" gevonden. "Maar we hebben gewoon geen keus", aldus secretaris-generaal Manuel Cortes van TSSA.

Vakbonden annuleerden eerder stakingen in september vanwege de dood van koningin Elizabeth. In het land is al enige tijd een stakingsgolf aan de gang. Werknemers in meerdere sectoren eisen meer loon vanwege de stijgende inflatie.