Tienduizenden reizigers van Transavia die hoogstwaarschijnlijk recht hebben op compensatie, hebben vanwege een fout op de website niets gekregen, zegt de Consumentenbond, die vindt dat Transavia deze fout moet rechtzetten. Volgens de luchtvaartmaatschappij lijkt het te gaan om een verkeerd schadeformulier.

De Consumentenbond kreeg signalen dat het online claimformulier van Transavia vaak ten onrechte aangeeft dat iemand niet in aanmerking komt voor compensatie. Het gaat om passagiers van wie de vlucht is geannuleerd en die vervolgens met een andere Transavia-vlucht reisden.

Reizigers hebben volgens de Europese regels recht op geld terug of een vervangende vlucht als een maatschappij een vlucht schrapt. Als je vlucht kort van tevoren is geannuleerd, of als je vervolgens later op de bestemming aankomt dan gepland, heb je ook nog recht op compensatie die kan oplopen tot 600 euro per persoon.

"Volgens onze gegevens annuleerde Transavia het afgelopen half jaar zo'n driehonderd vluchten, waarbij passagiers hoogstwaarschijnlijk recht hebben op compensatie. Die annuleringen raken enkele tienduizenden passagiers", laat Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar weten.

Transavia laat weten dat de maatschappij het jammer vindt dat de Consumentenbond meteen naar de media is gestapt met de klacht. De luchtvaartmaatschappij heeft daardoor niet de tijd gekregen om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. "Het lijkt er nu op dat het onderzoek is gedaan op basis van een verkeerd formulier," aldus een woordvoerder.

Zij hopen in gesprek te gaan met de Consumentenbond om samen uitzoeken wat er precies aan de hand is.