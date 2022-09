Nooit eerder boekten bedrijven zo'n hoge winst in het tweede kwartaal als in 2022, meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Ook Nederlandse huishoudens hadden iets meer te besteden dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Hoewel bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar minder coronasteun hebben ontvangen, waren ze volgens het CBS op de financiële sector na goed voor een winst van 75,2 miljard euro. Dat is 8,4 miljard euro meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Met name de energiebedrijven, de luchtvaart, reisbureaus en uitzendbureaus boekten in april, mei en juni van dit jaar meer winst. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de heropening van de economieën na de coronamaatregelen en de sterk gestegen energieprijzen.

Het beschikbaar inkomen van Nederlanders steeg met 1 procent, meldt het CBS. Dit komt vooral omdat er meer banen bij zijn gekomen, maar het aantal gewerkte uren steeg ook. Bovendien gingen de cao-lonen er gemiddeld 2,9 procent op vooruit.

Daarnaast groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar met 2,6 procent. Het statistiekbureau deed een tweede berekening en kwam weer tot die conclusie, na een eerste raming die half augustus werd gedaan. De investeringen en de overheidsconsumptie werden bij de tweede berekening omhoog bijgesteld.