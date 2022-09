Het aantal in Nederland geregistreerde elektrische auto's is in de afgelopen 2,5 jaar tijd bijna verdrievoudigd. In september stonden er voor het eerst meer dan 300.000 elektrische personenauto's in ons land geregistreerd. Dat waren er begin 2020 nog geen 108.000.

Ongeveer 20 procent van de elektrische auto's in Nederland is een Tesla. Op de tweede plek staat Volkswagen met bijna 13 procent van de elektrische auto's. Kia staat met ruim 9 procent op de derde plek.

Het Nederlandse wagenpark telde op 1 september van dit jaar 9,2 miljoen personenauto's. 7,2 miljoen daarvan waren benzineauto's.

Bijna 600.000 auto's zijn nu voorzien van een hybrideaandrijving, waardoor een auto bijvoorbeeld kan rijden op zowel stroom als benzine. Ook dat aantal is in 2,5 jaar tijd ruim twee keer zo groot geworden.