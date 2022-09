Niet alleen in Nederland zijn mensen somberder dan ooit over hun financiën en de economie. Het consumentenvertrouwen in alle EU-landen is in september gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten, melden onderzoekers van de Europese Commissie.

Door de energiecrisis stijgen de prijzen van veel producten, wat mensen waarschijnlijk pessimistischer maakt over hun financiële situatie. Ook maken veel Europeanen zich zorgen over de dreigende economische recessie.

Eerder deze week meldde statistiekbureau CBS al dat het consumentenvertrouwen in Nederland tot een historisch dieptepunt is gedaald. Nederlanders maken zich vooral zorgen over hun eigen financiële situatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse consumenten verwacht de komende twaalf maanden geen geld opzij te kunnen leggen. Verder was de bereidheid om aankopen te doen nog nooit zo laag als nu.