De prijzen voor een liter benzine en diesel zijn al een paar weken stevig aan het dalen, terwijl elektrisch rijden alleen maar duurder wordt. De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen van het kabinet dragen daar verder aan bij. De accijnsverlaging op benzine en diesel blijft een half jaar langer, terwijl veel fiscale voordelen voor elektrisch rijden juist komen te vervallen.

"Als auto's morgen op water kunnen rijden, dan wordt dat net zo duur als benzine", merkt marktkenner Paul van Selms van UnitedConsumers op. "Dan wordt dat volgeladen met allerhande belastingen."

De prijzen van zowel fossiele brandstoffen als stroom worden voor een groot deel bepaald door accijns en belastingen, of juist het ontbreken daarvan.

"Vanaf komend jaar is er geen btw-korting op elektriciteit meer, vervalt de korting op de energiebelasting voor publieke laadpalen en moet er wel opslag duurzame energie (ODE) worden betaald", aldus Maarten van Biezen van Vereniging Elektrische Rijders (VER).

Op Prinsjesdag werd ook nog bekend dat de algemene verlaging van de energiebelasting op stroom van tafel is. Het kabinet wil zo het zogenoemde plafond op de energierekening financieren. "De laad- en tankkosten groeien zo snel naar elkaar toe en dat kan niet de bedoeling zijn", zegt Van Biezen.

Alleen belasting kan iets duurder of voordeliger maken

Wie elektrisch rijdt en thuis laadt, zal mede daardoor ook snel boven dat plafond uitkomen. "Wie heeft geïnvesteerd in de mobiliteitstransitie, krijgt nu de rekening gepresenteerd."

De invloed die we hier hebben op de gas- en olieprijzen, die in de basis bepalend zijn voor de prijzen van benzine en stroom, is zeer marginaal. Daarom kan alleen draaien aan belastingknoppen bepalen of iets daadwerkelijk duurder of voordeliger wordt.

"De verlaging van de energiebelasting op stroom, waar iedereen van zou profiteren, is nu weer van tafel. Terwijl de accijnsverlaging op fossiele brandstof wel is verlengd", constateert de VER. Die juist had bepleit dat de voordelen voor de elektrische rijder ook in stand zouden worden gehouden.

Met thuisladen ben je snel door het plafond heen

Nu ben je volgens Van Biezen bij een gemiddeld rijgedrag op jaarbasis nog zo'n 1.000 euro per jaar voordeliger uit met elektrisch rijden dan wanneer je fossiel rijdt. "Waarbij we ervan uitgaan dat je deels thuis, deels op de zaak en deels op straat laadt." Voor wie alleen thuis laadt, halveert dat voordeel al zo'n beetje.

En nu komt daar nog bij dat je door thuis laden snel door het prijsplafond van de energierekening heen gaat. "Tenzij je zonnepanelen hebt", zegt Van Biezen.

De prijzen voor benzine en diesel hebben voor het eerst ook stuivertje gewisseld. Waar benzine altijd duurder was, is dat sinds een paar weken juist andersom. "Maar het scheelt niet veel meer", zegt Van Selms van UnitedConsumers.

Na de berichten dat de Russische president Vladimir Poetin nieuwe troepen mobiliseert, steeg de prijs voor een liter benzine weer iets. "Het is hoe dan ook opvallend dat de kosten voor rijden op benzine, diesel of elektrisch nu zo dicht bij elkaar liggen", aldus Van Selms.