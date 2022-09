Het aantal diëtisten dat voor zichzelf begint, groeit al jaren. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) waren het er vijf jaar geleden nog iets meer dan twaalfhonderd en nu ruim zestienhonderd. Dat is een toename van meer dan 30 procent.

Toch krijgen mensen die een afspraak willen met een diëtist te maken met wachtlijsten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) komt dat doordat de vraag naar voedingsconsulenten toeneemt. Daarnaast is het voor de beroepsgroep aantrekkelijker om voor zichzelf te werken dan binnen de zorg.

"Sommige diëtisten kiezen voor financieel aantrekkelijker werk buiten de zorg, bijvoorbeeld als coach of voedingsdeskundige in het bedrijfsleven", zegt directeur Bianca Rootsaert van de NVD. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om werk in de voedingsmiddelenindustrie.

Diëtisten kunnen hun kennis volgens de NVD vertalen naar voedingsmiddelen. "Bovendien zijn ze op de hoogte van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot etikettering", aldus Rootsaert.