We kopen steeds minder kleding en woonartikelen als vazen, potten en meubels nu de energie- en voedselprijzen verder stijgen. "We merken dat consumenten terughoudender worden sinds de laatste vier weken", zegt algemeen directeur Jan Meerman van INretail, de brancheorganisatie voor de sport-, mode- en schoenenbranche, in gesprek met NU.nl.

"Het eerste half jaar is heel positief verlopen voor veel ondernemers, er is zelfs boven verwachting verkocht. Maar we zien dat het aantal klanten vooral de laatste tijd terugloopt. In de sport-, mode- en schoenenbranche gaat het om een afname van tussen de 5 en 10 procent", vertelt Meerman.

Volgens de algemeen directeur van INretail heeft dat onder meer te maken met het dalende consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen in ons land is deze maand naar een dieptepunt gezakt, zo maakte statistiekbureau CBS afgelopen week bekend. We waren nooit eerder zo somber als in september en maken ons vooral zorgen over de eigen financiële situatie.

"Daar komt bij dat er sprake is van een torenhoge inflatie. Bovendien zijn veel mensen inmiddels uitgekocht, iedereen heeft tijdens de coronaperiode veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld de woning", zegt Meerman.

De looneisen van de vakbonden zijn dan ook niet reëel, vindt Meerman. Zo vraagt het CNV komend seizoen om een loonstijging van 5 tot 10 procent. De FNV wil zelfs volledige prijscompensatie voor werknemers, zodat ze hun koopkracht kunnen behouden. Dat betekent een looneis van zo'n 12 procent.

"De inflatie is vooral het gevolg van de stijgende energieprijzen en daar hebben werkgevers ook last van. Hoe moeten ondernemers in de detailhandel zulke loonsverhogingen opbrengen, als ze geen vet op de botten hebben vanwege de coronaperiode?", vraagt Meerman zich hardop af.