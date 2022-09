De Bank of England heeft donderdag het belangrijkste rentetarief met een half procentpunt verhoogd. De Britse centrale bank wil daarmee de hoge inflatie bestrijden. Die liep in juni verder op tot het hoogste niveau in veertig jaar.

Het besluit van de Britse centrale bank volgt op dat van de Amerikaanse Federal Reserve van woensdag. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met driekwart procentpunt.

Het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk stijgt van 1,75 procent naar 2,25 procent. De Bank of England verhoogde het tarief in augustus ook al met een half procentpunt. Dat was de grootste rentestap sinds 1995.

De centrale bank schat dat de Britse economie in het derde kwartaal van dit jaar met 0,1 procentpunt krimpt. Dat komt mede doordat het land een extra vrije dag had voor de begrafenis van koningin Elizabeth.

Die vrije dag, in combinatie met een productiedaling in het tweede kwartaal, zou het land in een recessie doen belanden. De Britse centrale bank zegt in een verklaring dat ze desondanks "krachtig blijft reageren op de inflatie".