De Open Huizen Dag is op zaterdag 1 oktober terug van weggeweest. De afgelopen jaren ging de nationale bezichtigingsdag niet door vanwege corona en een te klein huizenaanbod.

"Er is nu weer aanbod van woningen", zegt de woordvoerder van makelaarsvereniging NVM. "Dus het is weer mogelijk voor kijkers om een fatsoenlijke route te lopen." En dat corona zo goed als uit beeld is verdwenen, helpt natuurlijk ook.

De Open Huizen Dag bestaat nu twintig jaar en wordt traditioneel twee keer per jaar georganiseerd. In het verleden bracht de 'gluren-bij-de-burendag' duizenden mensen op de been. De laatste vijf edities gingen niet door.

Wel bedacht de NVM in die tijd een alternatief dat beter aansloot op de actualiteit, waarbij huizenbezitters vrijblijvend advies konden inwinnen bij een makelaar. "Dat houden we er ook in."