Bij Essent gaan de variabele tarieven voor stroom en gas vanaf 1 oktober flink omhoog. Het tarief voor gas gaat met ruim 30 procent de hoogte in en de prijs van stroom zelfs met meer dan 50 procent. De verhoging betreft zo'n een miljoen klanten.

Het huidige stroomtarief bij Essent bedraagt 0,294 euro per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt dit 0,444 euro. Het tarief voor gas gaat van 1,513 euro per kubieke meter naar 1,994 euro. Deze tarieven zijn op basis van klanten die de zogeheten Korting Thuisvoordeel hebben. Dat is een korting van 10 procent.

"De energieprijzen stijgen nog steeds erg snel. Helaas gaan je variabele leveringstarieven daardoor per 1 oktober 2022 omhoog", schrijft Essent donderdag in een mail aan klanten. De nieuwe tarieven zijn inclusief onder meer de energiebelasting en 9 procent btw.

De impact van de tariefwijziging op de uiteindelijke energierekening verschilt volgens het bedrijf per klant. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het gezin, het type woning, hoe duurzaam het huis is en het daadwerkelijke energieverbruik. Volgens Essent behoort het nieuwe tarief "nog steeds tot de laagste in de markt".

Vanaf 1 januari is een prijsplafond voor elektriciteit en gas van kracht, kondigde het kabinet eerder deze week aan. Volgens de huidige plannen gaan huishoudens 1,50 euro betalen per kuub gas en 0,70 euro voor een kilowattuur stroom.

Die tarieven liggen dus onder de prijzen die Essent vanaf 1 oktober in rekening brengt. Deze lagere tarieven gelden echter alleen voor het gebruik tot 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur stroom per jaar. Daarboven geldt die maximumprijs niet.

Hoewel het kabinet het prijsplafond wil invoeren vanaf 1 januari, is er waarschijnlijk al vanaf 1 november sprake van een tussenvariant op deze maatregel.