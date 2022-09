De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in alle beroepsgroepen sprake is van een personeelstekort. De arbeidsmarkt is daarmee twee keer zo krap als een jaar eerder, meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

"De krapte op de arbeidsmarkt heeft steeds vaker negatieve gevolgen voor de economie en steeds meer mensen in Nederland krijgen er mee te maken", schrijft het UWV.

De instantie onderzocht voor 92 verschillende beroepsgroepen de krapte op de arbeidsmarkt. Begin dit jaar was er nog geen sprake van krapte bij reisbegeleiders, schilders en metaalspuiters, hulpkrachten in de bouw en chauffeurs, maar nu gelden ook deze beroepsgroepen als krap.

Het UWV berekent de krapte aan de hand van het aantal openstaande vacatures en het aantal personen dat korter dan een half jaar een WW-uitkering heeft. Op dit moment is er vooral een tekort aan ingenieurs, elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars.

Economie lijdt steeds meer onder situatie

Het tekort aan personeel heeft volgens het UWV steeds vaker invloed op de economie en welvaart in Nederland. Zo worden sommige bedrijven gedwongen hun deuren te sluiten, vallen er treinen uit en zijn er langere wachttijden op Schiphol en in de horeca.

"Lange tijd heeft de economie de arbeidsmarkt bepaald. Nu de krapte op de arbeidsmarkt zulke extreme vormen heeft aangenomen, lijkt die relatie deels omgedraaid", zegt arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn van het UWV.

"In alle sectoren hebben bedrijven en organisaties inmiddels last van personeelstekorten. Dit heeft een nadelig effect op de economische groei. Om nog maar te zwijgen van voorzieningen als zorg en onderwijs, die door de aanhoudende tekorten aan verpleegkundigen en docenten steeds meer onder druk komen te staan."