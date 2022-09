Het aantal ziekmeldingen op het werk is weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie. Maar het aandeel van het zogenoemde psychisch verzuim daarin is juist flink gestegen. Volgens cijfers van arbodienstverleners HumanCapitalCare en ArboNed ligt dit soort verzuim nu zo'n 10 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019.

"Dat is veel", zegt bedrijfsarts en directeur medische zaken Jurriaan Penders van HumanCapitalCare. "Op het totale aantal ziekmeldingen neemt het aandeel van verzuim om mentale redenen steeds verder toe."

Het gaat dan om ziekmeldingen als gevolg van de hoge werkdruk en stress. "Wat samenhangt met de krapte op de arbeidsmarkt", zegt Penders. Maar er zijn ook mensen die niet kunnen werken doordat ze last hebben van een depressie. "Minder ontspanning op het werk werkt daar ook in door."

Toch heeft het ziekteverzuim niet uitsluitend te maken met de omstandigheden op het werk, meent de bedrijfsarts. "Het is de hele maatschappij. Mensen hebben zorgen, moeite om mee te doen. De maatschappij verlangt veel meer van ons."

Volgens Penders is er niet alleen sprake van meer werkdruk, maar staat er over de hele linie meer druk op. "Iedereen heeft een aandeel in de oorzaak en het oplossen daarvan."

In augustus lag het totale ziekteverzuim nog een fractie hoger dan in dezelfde maand in 2019. "Dit verschil kan grotendeels verklaard worden door het verzuim van mensen met langdurige covid." Corona speelt nauwelijks meer een rol in het aantal ziekmeldingen.