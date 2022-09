De prijzen van bestaande koophuizen waren vorige maand 11,9 procent hoger dan een jaar eerder. De maand ervoor was die stijging een stuk sterker, met 14,5 procent. Het is al de vierde maand op rij waarin huizenprijzen minder hard omhooggaan, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS en het Kadaster.

Afgelopen winter werden vaak prijsstijgingen van 20 procent of meer genoteerd. Dergelijke stappen lijken voorlopig een halt toegeroepen. Al sinds mei nemen de prijzen minder hard toe.

Van een daling is overigens geen sprake. De prijzen stijgen nog altijd, maar dan steeds iets minder sterk.

Huizen in negen jaar tijd tweemaal zo duur geworden

Al sinds 2013 worden huizen alsmaar duurder. De stijging is zelfs zo groot dat woningen in de tussenliggende negen jaar 99 procent duurder zijn geworden.

Uit de cijfers blijkt ook dat steeds minder huizen van eigenaar wisselen. In augustus zijn 16.405 woningen verkocht. Dat zijn er 5 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Het aantal sinds de start van dit jaar verkochte huizen is zelfs 20 procent kleiner dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het gaat in bovengenoemde cijfers alleen om bestaande bouw. Nieuwbouwwoningen zijn niet opgenomen in het aantal transacties en de cijfers over de gestegen prijzen.