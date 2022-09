Waar Nederland een plafond voor een deel van de gasrekening van consumenten instelt, voert Duitsland juist een heffing in. Deze eerder aangekondigde heffing gaat 1 oktober in, meldt de Duitse minister van Economische Zaken.

Wel wordt getoetst of de toeslag in lijn is met de Duitse wetgeving, nu de overheid energieconcern Uniper heeft genationaliseerd.

Zoals eerder al naar buiten kwam, heeft Duitsland de meerderheid van de aandelen in Uniper overgenomen. De overheid is nu voor bijna 99 procent eigenaar.

De toeslag werd ingevoerd om gasimporteurs, waarvan Uniper er een is, financieel te steunen in de overgang naar duurdere vervangers voor Russisch gas.