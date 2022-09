De maker van de bekende vleesvervanger Beyond Meat heeft zijn operationeel directeur Doug Ramsey geschorst. Volgens persbureau Bloomberg is dat gebeurd, omdat Ramsey iemand in zijn neus heeft gebeten.

De topman van het bedrijf dat consumenten een veganistisch alternatief voor vlees biedt, raakte na een voetbalwedstrijd verzeild in een woordenwisseling. Vervolgens zou hij iemand in zijn neus hebben gebeten, daarop is hij gearresteerd.

De 53-jarige Ramsey trad in december toe tot het bestuurder van Beyond Meat. Daarvoor werkte hij dertig jaar bij Tyson Foods. De schorsing is direct ingegaan, er is een tijdelijke vervanger benoemd.