Het consumentenvertrouwen in ons land is deze maand naar een dieptepunt gezakt. Consumenten waren nooit eerder zo somber als in september. Zo maken ze zich vooral zorgen over de eigen financiële situatie.

Uit onderzoek van statistiekbureau CBS blijkt dat de helft van de consumenten verwacht de komende twaalf maanden geen geld opzij te kunnen leggen. Verder was de bereidheid om aankopen te doen nog nooit zo laag als nu.

Consumenten waren ook niet te spreken over de economie. Daarbij oordelen ze zowel over de afgelopen twaalf maanden als de komende twaalf maanden negatief. Sinds het begin van de metingen in 1986 waren Nederlanders niet zo somber over de economie.

Nederlanders hebben in juli overigens 6,2 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus het CBS. Dat extra geld ging vooral naar restaurantbezoeken, verzekeringen, de kapper, een internetabonnement of een voetbalwedstrijd. Ook kochten we meer kleding en schoenen.

Het CBS wijst er wel op dat in juli vorig jaar weer bepaalde coronamaatregelen van kracht waren. Een snelle toename van het aantal coronabesmettingen dwong het kabinet om de openingstijden in de horeca te beperken. Ook waren vaste zitplaatsen in cafés, restaurants en op evenementen verplicht en gingen nachtclubs opnieuw dicht.