De Duitse regering neemt de meerderheid van de aandelen in energieconcern Uniper over. Die zijn nu nog in handen van het Finse Fortum, dat dinsdag heeft bekendgemaakt dat een overeenkomst met Duitsland op een haar na rond is.

Uniper kwam als gevolg van de aardverschuiving op de Europese gasmarkt na de Russische inval in Oekraïne in de problemen. In juli van dit jaar nam de Duitse regering al een belang van 30 procent in het bedrijf. Dat blijkt onvoldoende.

Nadat informatie over de ophanden zijnde overeenkomst via persbureau Bloomberg was uitgelekt, bevestigde het Finse Fortum dat het zijn aandeel van de hand doet en dat het naar de Duitse overheid gaat. Ook krijgen de Finnen van de Duitse overheid geld terug dat ze eerder in de energiegigant hadden gestoken.

"Er is nog geen definitieve overeenstemming bereikt. Zodra dat het geval is, zal Fortum dat bekendmaken", laat het bedrijf weten.