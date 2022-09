Budgetinstituut Nibud is blij met de plannen van het kabinet om lage inkomens bij te staan, maar vindt dat de maatregelen te laat komen. Ook vindt het instituut dat er te weinig rekening wordt gehouden met huishoudens die een modaal inkomen hebben of daar iets boven zitten.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat het extra geld uittrekt om lage inkomens te helpen bij de hoog opgelopen kosten voor onder meer energie en boodschappen.

Zo gaan volgend jaar het minimumloon en de uitkeringen omhoog, net als diverse toeslagen. Ook is besloten tot een maximumprijs voor gas en stroom. Dit moet huishoudens helpen die de afgelopen maanden ineens honderden euro's extra zijn gaan betalen voor stroom en gas.

"Over het algemeen vinden we dat de maatregelen van het kabinet te laat zijn gekomen en te weinig oog hebben voor groepen met een inkomen rond en net boven modaal", zegt het Nibud. Het instituut benadrukt dat de koopkracht van de meeste huishoudens dit jaar bijna 7 procent terugliep. "Dat is gemiddeld zo'n 260 euro, waarbij er uitschieters zijn van huishoudens die maandelijks 500 euro hebben moeten inleveren."

'Fijn dat nu ergste paniek over hoge energierekening eraf is'

Toch is het Nibud ook positief over de nieuwe plannen, omdat huishoudens het volgend jaar minder zwaar krijgen dan dit jaar. Dit komt vooral door het plafond op de energieprijs.

"Grote groepen zitten op dit moment structureel klem, en het is fijn dat nu de ergste paniek over de hoge energierekening eraf is omdat de prijs wordt gedempt", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Belangrijk is dat huishoudens door het plafond meer ademruimte krijgen."

Toch zegt het instituut dat met name mensen die een modaal inkomen of daar net boven zitten zullen merken dat ze nog steeds op hun uitgaven moeten letten.