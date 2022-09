Mensen kiezen in de supermarkt tegenwoordig vaker voor de goedkoopste optie in plaats van de duurzame optie, meldt Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland). Dat komt volgens de brancheorganisatie door de dalende koopkracht. Terwijl mensen tijdens de coronapandemie meer op gezondheid letten, letten ze nu meer op de kosten.

Telers van groente en fruit merken dat de vraag naar luxe en biologische producten is teruggelopen. Ook kiezen mensen de laatste tijd vaker voor scharreleieren zonder keurmerk in plaats van biologisch, vrije uitloop of Beter Leven Keurmerk.

Vleesbedrijven merken ook dat mensen in de supermarkt vaker voor een goedkope buitenlandse optie kiezen.

"Met de energierekening in het achterhoofd laten mensen toch het speciale, lokale product liggen om voor de goedkopere optie te gaan", zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland.

De keuze van consumenten is volgens Van der Tak wel te begrijpen, omdat de kostencrisis iedereen raakt. "Maar het legt wel de vinger op de zere plek. De overheid vraagt steeds meer maar vergeet daarin de markt mee te nemen", aldus de voorzitter.

Van der Tak vindt verdere verduurzaming niet onnodig, maar daar ligt volgens hem vooral een taak voor de overheid. "Vooral aan de kostenkant. Als verduurzaming voor bedrijven niet rond te rekenen valt, dan gebeurt het uiteindelijk niet."