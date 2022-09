Nederlandse woningen worden steeds groener, maar de verduurzaming van huizen met energielabel E, F, of G blijft achter. Dat concludeert technologiebedrijf Calcasa, dat in de woningmarkt gespecialiseerd is. In de huurmarkt is het percentage woningen met de laagste energielabels de laatste jaren gelijk gebleven.

Halverwege 2022 had bijna een derde van de woningen energielabel A. Dat is het grootste aandeel ooit. Het percentage huizen met het duurzaamste label is de laatste jaren steeds verder toegenomen.

Maar het aandeel woningen met energielabel F of G blijft al lange tijd gelijk. Het percentage woningen met label G blijft al sinds 2017 hangen op 5 procent.

Het energielabel van een woning heeft veel invloed op de maandelijkse energierekening. Een bewoner van een gemiddeld huurhuis met een oppervlakte van 100 vierkante meter en met energielabel G betaalt bijvoorbeeld ruim 40 procent meer dan iemand met een soortgelijke woning met energielabel A.

Met name huurhuizen hebben nog geen duurzaam energielabel. Volgens Calcasa heeft ruim 10 procent van de huurwoningen nu zo'n label, terwijl minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge heeft gezegd vanaf 2030 geen woningen met labels E, F en G meer te laten verhuren.