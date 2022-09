Een stikstoffabriek in Zuidbroek die buitenlands gas moet omzetten naar gas dat voor Nederland geschikt is, loopt opnieuw vertraging op. Aanvankelijk had de fabriek al in april klaar moeten zijn, maar volgens de huidige plannen is de oplevering in november, meldt beheerder Gasunie. Dit tot irritatie van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken.

De fabriek is nodig omdat Nederland veel gas importeert dat niet geschikt is voor huishoudens. Met behulp van stikstof kan dit buitenlands gas, bijvoorbeeld uit Noorwegen, omgezet worden naar zogeheten laagcalorisch gas, dat wel geschikt is om bijvoorbeeld te koken. Dit helpt om de gaswinning in Groningen stop te zetten, vanwege de aardbevingen in het gebied.

Maar bij de bouw van de fabriek loop het niet op rolletjes. Er is al een half jaar vertraging, onder meer doordat aannemers met elkaar in de clinch lagen. Afgelopen zomer meldde Gasunie nog dat de fabriek in oktober zou worden opgeleverd. Dat is nu opnieuw met vier weken uitgesteld. Wat de oorzaak van het nieuwe uitstel is, wordt niet vermeld.

Gasunie zegt dat de vertraging niet betekent dat extra gas uit de Groningse grond moet worden gehaald. Het kabinet wil daar overigens sowieso niet aan. Als er ergens in de komende tijd een gastekort zou zijn, is meer Gronings gas de allerlaatste optie.

Vijlbrief meldt teleurgesteld te zijn dat de fabriek in het Groningse Zuidbroek nóg langer op zich laat wachten.