De rentes voor hypotheken zijn de afgelopen weken verder omhooggegaan. Volgens adviesbureau Hypotheekshop ligt het gemiddelde van alle hypotheekrentes samen nu boven de 4 procent. Van Bruggen Adviesgroep ziet een soortgelijke trend. De rente op spaargeld loopt hier en daar ook op.

Wie nu zijn hypotheekrente voor twintig jaar met NHG-garantie wil vastzetten, krijgt te maken met een gemiddeld tarief van 3,93 procent. Zonder die garantie betaal je 4,37 procent. Dat is in beide gevallen enkele tienden hoger dan drie weken geleden. Sommige andere rentes, bijvoorbeeld voor wie het tarief voor vijf of tien jaar wil vastzetten, zijn zelfs nog iets harder gestegen.

De hypotheekrentes zijn sinds het begin van dit jaar hard opgelopen. Zo waren eind vorig jaar rentes van zo'n 1,5 procent heel gebruikelijk. Sindsdien kwamen er enkele procentpunten bij. Tijdens de zomer liepen de tarieven dan weer wat terug, maar de laatste drie weken is opnieuw sprake van een stijging.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt

Dit komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn rentes heeft verhoogd. Daardoor moeten banken meer betalen om geld te stallen bij de ECB. Daarnaast zijn de kapitaalmarktrentes opgelopen. Dit betekent dat banken meer rente moeten betalen om geld te lenen.

Banken hebben daardoor dus hogere uitgaven. Om die terug te verdienen, moeten ze de tarieven voor hun klanten opschroeven. In dit geval dus de tarieven voor huizenkopers.

Verschillende banken hebben de afgelopen tijd de rente op spaargeld wat verhoogd. Het gaat dan om kleinere spelers op de Nederlandse markt, zoals Renault Bank, NIBC Direct en J&T Banka, meldt vergelijkingssite Geld.nl.

Grote banken, zoals ING, Rabobank en ABN AMRO, hebben hun spaarrente nog niet verhoogd. Wel besloten ze afgelopen zomer te stoppen met een negatieve rente voor wie veel spaargeld heeft.