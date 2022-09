De vakbonden gaan komend cao-seizoen voor forse loonsverhogingen. De FNV zet daarbij in op volledige prijscompensatie voor werknemers, zodat ze hun koopkracht kunnen behouden.

"Het zijn extreme tijden die vragen om een ongekend stevige loonsverhoging. De overheid kan een oplossing bieden voor de hoge energieprijzen, maar vooralsnog moeten mensen de rekening gewoon betalen om niet in de kou te zitten", zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

De vakbondsman roept werkgevers op samen naar oplossingen te zoeken om de inkomenscrisis te lijf te gaan. "Anders wordt het geen makkelijk cao-seizoen, maar een seizoen met mogelijk een hoop onrust. Als onze leden er samen met hun collega's de schouders onder zetten, zoals onlangs bij NS, is er veel meer mogelijk dan de magere 5 procent die werkgevers blijkbaar willen bieden."

Het CNV zet in het komende cao-seizoen in op een forse looneis van 5 tot 10 procent. "We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie, die vraagt om snelle maatregelen. Een looneis van 5 tot 10 procent is voor het CNV historisch, maar we gaan er vol voor, want dit is hard nodig", zegt voorzitter Piet Fortuin.

De gemiddelde loonstijging ligt dit jaar op ruim 3,1 procent, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Die stijging blijft ver achter op de inflatie die afgelopen maand uitkwam op zo'n 12 procent.

"De loonsverhogingen zijn in de loop van het jaar langzaam omhooggekropen richting de 4 procent, maar we zijn eigenlijk voortdurend ingehaald door nog hogere inflatiecijfers. We lopen daardoor met de loonontwikkeling achter de feiten aan. Het is hoog tijd voor een grote inhaalslag voor werknemers", vindt Fortuin.