Brood is flink duurder geworden in de EU. De broodprijs steeg in augustus met bijna een vijfde ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat.

In Nederland steeg de prijs minder hard dan elders in de EU: de broodprijs liep hier met bijna 10 procent op.

Inwoners van Hongarije betaalden in augustus zo'n 66 procent meer voor hun brood. Dat is verreweg de grootste toename binnen de EU. Ook in Litouwen, Estland en Slowakije gingen de broodprijzen met stijgingen van ruim 30 procent hard omhoog.

Een Franse baguette werd slechts 8 procent duurder. Daar werden consumenten het minst geraakt bij het afrekenen.

De forse prijsstijgingen zijn volgens het statistiekbureau vooral te wijten aan de Russische invasie in Oekraïne. Rusland en Oekraïne exporteren een groot deel van de granen, mais, oliezaden en meststoffen die we in Europa gebruiken. Door de oorlog zijn de wereldmarkten voor deze producten verstoord geraakt.