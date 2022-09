De adviesprijs voor benzine staat met 2,092 euro op het laagste punt van dit jaar, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Sinds december vorig jaar is een prijs van onder de 2,10 euro niet meer voorgekomen. Ook de handelsprijs voor gas is maandag flink gezakt.

De adviesprijs voor een liter benzine was begin juni nog bijna 2,50 euro. Sindsdien daalt de prijs gestaag en is inmiddels zo'n 40 cent per liter gezakt.

Aan de pomp betaal je meestal nog wat minder dan de adviesprijs. Op veel plekken kun je daardoor voor minder dan 2 euro tanken. Wie heel goed zoekt, zal misschien zelfs voor minder dan 1,90 euro de tank vol kunnen gooien.

Oorzaak hiervan is het dalen van de olieprijs. Zo betalen handelaren voor een vat Noordzeeolie nu ongeveer 90 euro, waar dat drie maanden geleden nog ruim 120 euro was. Wat ook meespeelt, is dat er in de markt minder onzekerheid is over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. Hij verwacht dat de benzineprijs wellicht nog iets verder daalt de komende weken.

Overigens is benzine nog altijd duur vergeleken met een jaar geleden. Toen was de adviesprijs nog nooit boven de 2 euro uitgekomen. Iets langer geleden waren pompprijzen van zelfs 1,60 of 1,70 euro helemaal niet ongebruikelijk. Daar komt nog bij dat nu tijdelijk minder accijns wordt geheven.

Dieselprijs zakt minder hard dan benzine

De prijs van diesel gaat minder hard naar beneden dan van benzine. Weliswaar is de dieselprijs de laatste weken wat gezakt, maar hij staat nog altijd op 2,119 euro. Vergeleken met de prijs van begin juni is dat maar 20 cent goedkoper, in tegenstelling tot benzine waar de prijs dus zo'n 40 cent zakte.

Daardoor is diesel sinds enige tijd duurder dan benzine, wat tot een paar weken geleden nog nooit was voorgekomen.

Gasprijs is ook gedaald

De handelsprijs voor gas is eveneens omlaag gegaan. Maandagochtend werd voor een megawattuur gas ongeveer 173 euro betaald. Een paar dagen geleden lag die prijs nog fors boven de 200 euro. Overigens is ook dit nog altijd flink hoger dan vorig jaar. Zo betaalden handelaren in de zomer van 2021 minder dan 25 euro per megawattuur.

Dat de prijs al langere tijd hoog ligt, voelen steeds meer mensen in hun portemonnee. Sinds het najaar van 2021 hebben veel huishoudens hun energierekening zien oplopen, in veel gevallen met honderden euro's per maand. Dan gaat het niet alleen om gas, maar ook om stroom, omdat dat vaak met gas wordt opgewekt.

Veel huishoudens komen hierdoor in moeilijkheden. Het kabinet besloot daarom eerder al de btw op energie te verlagen en een energietoeslag van 1.300 euro voor lage inkomens in te voeren. Er zijn plannen voor nog meer maatregelen.