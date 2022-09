Er is nog geen sprake van grote betalingsproblemen van energierekeningen, meldt het AD op basis van een onderzoek van ABN AMRO. Volgens de bank zou de overheid daarom moeten wachten met nog meer steunmaatregelen. Toch kan de consument de hulp goed gebruiken, zegt het Nibud.

ABN AMRO deed acht maanden onderzoek naar de maandbedragen en eindnota's van een miljoen huishoudens. De conclusie van dat onderzoek is dat er nu nog geen energiecrisis is. "Het gemiddeld maandbedrag was in augustus 166 euro, vorig jaar augustus 132 euro", zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO tegen het AD.

De gemiddelde stijging is dus ruim een kwart hoger dan een jaar geleden. Er zijn ook mensen die nu 500 euro per maand betalen, maar dat is uitzonderlijk volgens de bank.

Daarom stelt de topeconoom voor om alles klaar te zetten om steun te geven, maar te wachten tot het nodig is. "Anders loopt de inflatie nog verder op."

Volgens het Nibud is het nooit te vroeg om te zorgen dat mensen uit de schulden blijven. "De ABN AMRO wil niet dat de inflatie oploopt en kijkt vanuit dat oogpunt naar de cijfers", aldus een woordvoerder. "Maar vanuit het oogpunt van de consument zien wij dit anders."

Volg onze berichtgeving over de kostencrisis Volgen Krijg een melding bij nieuwe verhalen

Stress bij consumenten

Zij zien dat mensen veel stress hebben vanwege het oplopen van de energieprijzen en bang zijn voor wat er mogelijk komen gaat. "Er heerst een totale onzekerheid over wat het volgende tarief zal worden. Mensen zien de bui al hangen en dat is ook terecht."

Het Nibud zegt dan ook erg blij te zijn met het pakket aan maatregelen voor volgend jaar, maar dat het juist ook erg belangrijk is dat mensen komend najaar al steun kunnen verwachten. "Mensen zitten omhoog en kunnen een buffer nu juist goed gebruiken."