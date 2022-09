De Nederlandse toerismesector is in 2021 licht hersteld van de coronacrisis, meldt statistiekbureau CBS. De sector was daarmee goed voor 2,5 procent van de Nederlandse economie, tegenover 2,3 procent in 2020.

De sector is vorig jaar met 13,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werd 58,9 miljard euro besteed aan toerisme. Dat is bijna 6 miljard euro meer dan in 2020.

Zowel de bestedingen van Nederlandse als buitenlandse toeristen herstelden in 2021 licht. Maar vooral het binnenlands toerisme was verantwoordelijk voor het gedeeltelijke herstel.

Nog altijd werd vorig jaar bijna 32 miljard euro minder uitgegeven dan voor de coronacrisis, meldt het CBS. Dat is niet gek, want vanwege de coronamaatregelen waren ook begin 2021 veel toeristische activiteiten nog niet mogelijk.

Meerdere sectoren zijn vorig jaar gekrompen. Zo werden de kunst-, cultuur- en sportsector nog hard geraakt door de coronamaatregelen.

De werkgelegenheid in het toerisme is vorig jaar verder afgenomen. Door de steunmaatregelen van de overheid daalde de werkgelegenheid in 2020 veel minder. Een gedeelte van het personeel dat in 2020 met loonsteun in dienst bleef, vertrok in 2021 alsnog. Daardoor nam de toeristische werkgelegenheid verder af.

De daling trad vooral op bij de horeca, luchtvaart, reisbureaus en reisbemiddeling.