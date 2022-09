De eigenaar van Jumbo Frits van Eerd is vandaag vrijgelaten maar blijft wel verdachte in het witwasonderzoek, laat het Openbaar Ministerie weten. De 55-jarige Brabantse ondernemer zat al sinds dinsdag vast.

De 58-jarige hoofdverdachte uit de gemeente Aa en Hunze zit nog wel vast. Een 57-jarige vrouw uit Gasteren is ook vrijgelaten, maar blijft net als Van Eerd verdachte.

Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak, waren eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een vijftigjarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man en een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog wel verdachten in de zaak.

Dinsdag was er een inval in het landgoed van Van Eerd in Heeswijk-Dinther. Die actie maakte deel uit van een groot witwasonderzoek, waarbij ook op andere plekken in het land invallen zijn gedaan. Van Eerd werd toen meegenomen voor verhoor. Hij is verdachte in de zaak, net als acht anderen.

Het OM verdenkt de negen van betrokkenheid bij het witwassen van geld en goederen. Dit zou zijn gebeurd via vastgoed, dubieuze stortingen van contant geld, autohandel en sponsoring in de motorsport. Jumbo is onder meer sponsor van een motorcrossteam. Ook zou sprake zijn van btw-fraude.