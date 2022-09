Jumbo-eigenaar Frits van Eerd moet nog drie dagen langer in de cel blijven als verdachte in een grote witwaszaak. Vijf andere verdachten zijn vrijdag vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. De 55-jarige Brabantse ondernemer zit al sinds dinsdag vast.

De officier van justitie heeft vrijdag besloten dat Van Eerd nog maximaal drie dagen in de cel moet blijven. Daarna wordt bekeken of de Jumbo-topman langer vast moet blijven zitten. De ondernemer mag op dit moment alleen contact hebben met zijn advocaat.

Dinsdag was er een inval in zijn landgoed in Heeswijk-Dinther. Die actie maakte deel uit van een grote witwaszaak, waarbij ook op andere plekken in het land invallen zijn gedaan.

Van Eerd werd toen meegenomen voor verhoor. Hij is ook verdachte in de zaak, net als acht anderen. Hoofdverdachte is een 58-jarige man uit Drenthe, die nog twee weken vast moet blijven zitten. Van de negen verdachten zijn er inmiddels zes vrijgelaten, al blijven ze nog wel verdachte.

Het OM verdenkt de negen van betrokkenheid bij het witwassen van geld en goederen. Dit zou zijn gebeurd via vastgoed, dubieuze stortingen van contant geld, autohandel en sponsoring in de motorsport. Jumbo is onder meer sponsor van een motorcrossteam. Ook zou sprake zijn van btw-fraude.

De supermarktketen doet weinig mededelingen over de zaak. Het bedrijf zegt alleen dat het onderzoek zich niet richt op Jumbo en dat de bedrijfsvoering nu in handen is van de overige directieleden.