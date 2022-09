Nederlanders kopen in de supermarkt steeds meer producten met een duurzaam keurmerk. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat 22 procent van de verkochte boodschappen vorig jaar zo'n keurmerk had. Het jaar daarvoor was dat 19 procent.

Vooral bij vis, thee, eieren en varkensvlees koopt de klant vaak 'bewust'. De uitschieter is varkensvlees. Daarvan heeft maar liefst 83 procent van de gekochte producten een keurmerk.

In totaal kochten supermarktklanten vorig jaar voor 8 miljard euro aan duurzamere producten. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. Tegelijkertijd daalden de uitgaven aan boodschappen zonder keurmerk met 4 procent, naar 29 miljard euro.

Dat we meer duurzame producten kopen, heeft twee redenen. Zo zijn er steeds meer artikelen met een keurmerk. "Maar we zien ook dat producten die in 2020 al een keurmerk hadden, vorig jaar populairder zijn geworden", zegt Cor Pierik van het CBS.

Het statistiekbureau voegt eraan toe dat niet elk duurzaam label is meegenomen. Alleen producten waarvan het keurmerk door een onafhankelijke instantie is gecontroleerd, tellen mee. Het gaat dan om artikelen waar tijdens de productie meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn of sociale aspecten dan volgens de wet verplicht is.