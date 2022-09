Europese wijnboeren produceren dit jaar ondanks de droogte naar verwachting ongeveer evenveel wijn als vorig jaar. Met name in Frankrijk, het op een na belangrijkste wijnland van Europa, is de opbrengst goed.

Net als in de twee andere belangrijke wijnlanden, Italië en Spanje, komt de productie in Frankrijk 1 procent hoger uit dan vorig jaar, meldt de Europese boerenvakbond Copa-Cogeca.

Wel is de verwachte opbrengst van 130 miljoen hectoliter nog 2 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. In de meeste landen valt de productie lager uit door de droogte.

Zo is de productie in Spanje ruim 10 procent lager door een gebrek aan regen. In Italië blijft de opbrengst ongeveer gelijk aan die van vorig jaar. Franse boeren kunnen juist rekenen op 16 procent meer wijn.

"De oogst wordt gekenmerkt door de invloed van droogte en hoge temperaturen, die hebben geleid tot een te vroege oogst en lagere opbrengsten", meldt Copa-Cogeca. "Positief is dat de druiven in een zeer goede staat verkeren, wat waarschijnlijk voor wijnen van uitstekende kwaliteit zorgt."