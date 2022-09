Nederlanders hebben de laatste maanden 20 tot 40 procent minder gas verbruikt dan in voorgaande jaren. De hoge prijzen spelen hierin mogelijk een rol.

Uit de recentste cijfers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat we in Nederland in de week van 7 tot en met 13 september 513 gigawattuur per dag hebben verbruikt. Dat is 34,2 procent minder dan het gemiddelde van de drie jaren ervoor.

Het ministerie deelt sinds begin juli cijfers over het gasverbruik en daaruit blijkt dat we sindsdien elke week tussen 20 en 40 procent minder verbruikten dan in voorgaande jaren.

Een oorzaak wordt niet genoemd, maar de hoge gasprijzen spelen mogelijk een rol. Door schaarste zijn de handelsprijzen van gas zeer hard opgelopen.

Steeds meer huishoudens en bedrijven zien daardoor het bedrag op hun energierekening stijgen. Zo zijn er mensen die nu honderden euro's per maand meer moeten betalen dan voorheen. Om de kosten te beperken, besparen veel huishoudens waarschijnlijk op hun verbruik.

De vrees bestaat dat Nederland in de winter met een tekort aan gas komt te zitten. Om dit te voorkomen, wil het kabinet de voorraden zo veel mogelijk aanvullen. Een eerder doel om de voorraden voor 80 procent te vullen, is al gehaald. Toch wil het kabinet doorgaan met gas opslaan.

De opslag in Alkmaar is al bijna helemaal gevuld (96,8 procent). Maar die in Bergermeer blijft met 76,1 procent nog wat achter. Gemiddeld zijn de voorraden nu voor 84,6 procent gevuld.