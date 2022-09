Schiphol kan de komende weken zo'n 9.250 minder vertrekkende reizigers per dag aan dan normaal. Dat betekent een verdere krimp van 18 procent. De maatregel zal zeker tot 31 oktober gelden. De reden hiervoor is een gebrek aan securitypersoneel, meldt de luchthaven vrijdag.

Voor september en oktober golden al capaciteitsbeperkingen, maar die beperkingen worden nu dus nog groter. Volgens Schiphol kunnen de beveiligingsbedrijven die mensen leveren voor de veiligheidscontroles de komende maanden minder beveiligers leveren dan ze eerder zeiden.

Tot nu toe gold voor september een maximum van 67.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag en voor oktober 69.500. Het nieuwe maximum wordt 54.500 per dag in september en 57.000 per dag in oktober.

Schiphol laat weten dat de verminderde capaciteit echt noodzakelijk is. "Dit besluit is slecht nieuws voor passagiers en voor luchtvaartmaatschappijen", zegt operationeel directeur Hanne Buis. "Reductie is noodzakelijk om de veiligheid van onze passagiers én medewerkers te waarborgen. Iedereen die op Schiphol werkt, doet er echt alles aan om reizen via Schiphol zo aangenaam mogelijk te maken."

Luchtvaartmaatschappij KLM, de grootste op Schiphol, laat weten te onderzoeken wat de gevolgen van de nieuwe beperkingen zijn. De airline verwacht binnen enkele dagen helderheid te kunnen geven over de impact ervan.

Rampzalig half jaar leidt tot vertrek Benschop

De personeelstekorten hebben voor een rampzalig half jaar gezorgd bij de luchthaven. Sinds april leidt het tekort aan personeel al tot lange rijen op Schiphol en zijn maatschappijen meerdere keren gevraagd om vluchten te schrappen.

Als gevolg van de chaotische periode besloot topman Dick Benschop donderdag op te stappen. "Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken", verklaarde Benschop donderdag. Hij zal vertrekken wanneer er een opvolger gevonden is.