Horecaondernemers hebben flink last van stijgende energieprijzen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl. Sommige ondernemers hebben te maken met explosief stijgende energieprijzen. Ondertussen worden grondstoffen steeds duurder en gaan de huren omhoog, constateert branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Tegelijkertijd is er een personeelstekort en moeten ondernemers hogere salarissen betalen om personeel aan te trekken en te behouden. "Dit allemaal terwijl de meeste horecaondernemers kampen met grote cashflowproblemen, er weinig geld is om te investeren en er onvoldoende omzet is om betalingsachterstanden in te lopen", aldus een woordvoerder.

Ondernemer Michael van der Putten van de Haarlemse horecazaak Deplanu zegt dat de energieprijzen drie keer zo hoog zijn als eerder. "Maar ook de bier- en wijnprijzen zijn flink gestegen. Personeel is bovendien moeilijk te vinden. En als mensen solliciteren, vragen ze meer geld. We berekenen de prijzen een beetje door aan de consument, maar niet te fors."

Horecaondernemers hebben dus te maken met enorme prijsstijgingen en passen daar, net als alle andere bedrijven, hun prijsbeleid op aan. Die kosten moeten ze uiteindelijk doorberekenen. "Maar ondernemers merken dat die enorme kostenstijgingen niet of nauwelijks kunnen worden doorberekend aan de gasten. Zij blijven dan vanzelf weg. Het is dan ook noodzakelijk dat het kabinet ondernemers financieel tegemoetkomt, waardoor ondernemen in de horeca mogelijk blijft", vindt KHN.

'Een simpel glas kost nu twee keer zoveel'

François in Albon, topman Benelux van drankenproducent Bacardi, laat weten dat het om flinke kostenstijgingen gaat. "Een simpel glas kost nu twee keer zoveel en ook de energiekosten stijgen verder", vertelt hij.

"Dan heeft de sector ook nog te maken met een tekort aan personeel. Sommige van onze partners moeten daarom vaker in de week de deuren sluiten, het gaat soms om twee dagen per week. Consumenten gaan uiteindelijk meer betalen voor een cocktail."

Horecaondernemers vrezen nog grotere problemen als gevolg van de uitgelekte koopkrachtmaatregelen die het kabinet naar verwachting op Prinsjesdag zal aankondigen. De rekening dreigt vooral bij ondernemers terecht te komen.

KHN roept het kabinet daarom op de stijgende energielasten van particulieren én mkb-ondernemers te compenseren en de werkgeverslasten te verlagen.