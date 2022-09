Uitkeringsinstantie UWV heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke fraude met ziektewetuitkeringen. Het gaat om uitzendkrachten uit Slowakije die naar Nederland komen om te werken en zich al na enkele dagen ziek melden met vaak dezelfde reden. Zij verhuizen dan hun uitkering naar een woonadres in het buitenland om daar het geld te ontvangen.

Inmiddels heeft het UWV 69 uitkeringen stopgezet of tegengehouden.

Uitzendkrachten die ziek worden, kunnen recht hebben op een ziektewetuitkering, die door het UWV betaald wordt. De uitkeringsinstantie verstrekt jaarlijks zo'n 350.000 van dat soort uitkeringen, vaak voor een korte tijd, maar soms ook voor een langere periode. Een klein deel van de uitkeringsgerechtigden neemt deze uitkering mee naar het buitenland.

"Dat is wettelijk toegestaan", zegt een woordvoerder van het UWV. "Als je uit het buitenland komt en je wordt ziek met een tijdelijk contract, dan heb je het recht op een uitkering en dan mag je herstellen in je thuisland. Maar we krijgen nu te veel informatie door dat het niet klopt. Het gaat voornamelijk om eenzijdige ongevallen, zoals een ongeluk met een busje."

Het UWV onderzoekt nu 94 zaken. "In het geval van al lopende uitkeringen is meteen contact gezocht met de betreffende cliënten om aanvullende informatie op te vragen en ze uit te nodigen voor controle door een arts. Wanneer iemand niet reageert, niet komt opdagen of geen informatie kan verstrekken, kan de uitkering worden stopgezet of geschorst", aldus de uitkeringsinstantie.