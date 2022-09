In vrijwel het hele land rijden vandaag minder bussen vanwege een staking van ov-medewerkers. Het gaat om personeel van streekvervoerders als Connexxion, EBS, Qbuzz, Syntus, Keolis en Arriva. Treinen van NS rijden wel, net als het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

De stakingen zijn het gevolg van een conflict tussen vakbond FNV en de ov-bedrijven over loon en werkdruk. De bond wil hierover betere afspraken maken in een nieuwe cao, maar is er tot dusver niet uitgekomen met de vervoerders. Andere vakbonden zijn al wel akkoord.

Hoe groot de gevolgen voor de dienstregeling precies zijn, is voor de vervoerders moeilijk in te schatten. Zij weten pas op de dag zelf hoeveel mensen er staken en hoeveel busritten daardoor niet kunnen doorgaan. Ze raden reizigers aan om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Het gaat overigens niet alleen om bussen, maar ook om sommige trams en treinen. Zo heeft U-OV aangekondigd dat er in Utrecht minder trams rijden, terwijl bijvoorbeeld Arriva in Limburg geen treinen laat rijden.

Het ov in de drie grootste steden - Rotterdam (RET), Amsterdam (GVB) en Den Haag (HTM) - rijdt wel volgens dienstregeling, net als de treinen van NS.

De acties zijn een vervolg op eerdere stakingen afgelopen voorjaar. Ook hebben de medewerkers vorige week verspreid over het land het werk neergelegd. Vrijdag gaat een deel van het stakende personeel naar Den Haag om te protesteren.