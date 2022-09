Acht van de negen verdachten in een grote witwaszaak rondom autohandel en sponsoring in de motorcross blijven vastzitten. Jumbo-topman Frits van Eerd is gehoord in deze zaak, maar het Openbaar Ministerie (OM) wil nog steeds niet bevestigen of hij als verdachte is aangemerkt.

Jumbo-eigenaar Van Eerd zit sinds dinsdag in de cel vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de grote witwaszaak. Op die dag deden het OM, opsporingsdienst FIOD en de politie een inval in de woning van de Brabantse topman.

De actie maakte deel uit van een groter onderzoek, waarbij ook invallen zijn gedaan in andere delen van het land. Daarbij is een 58-jarige hoofdverdachte meegenomen, evenals acht medeverdachten.

Volgens het OM zijn in deze zaak grote sommen geld witgewassen via vastgoed, autohandel, sponsoring in de motorcross en dubieuze stortingen van contant geld. Ook zou er sprake zijn van btw-fraude.

Van Eerd is een groot liefhebber van auto- en motorsport en is hierin ook actief als sponsor. Verder sponsort Jumbo onder meer een schaatsteam, wielerploeg en Formule 1-coureur Max Verstappen.

De supermarktketen bevestigt donderdag in een schriftelijke verklaring dat Van Eerd afwezig is. Het directieteam van de keten verzorgt de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo.