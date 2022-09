Schiphol-topman Dick Benschop heeft zijn functie als CEO van Schiphol Group ter beschikking gesteld, heeft Schiphol bekendgemaakt. Hij blijft nog wel aan tot er een opvolger gevonden is.

Sinds de meivakantie was het regelmatig een puinhoop op de luchthaven. Schiphol bleek niet voorbereid op de grote toestroom van passagiers; er was te weinig personeel om alles in goede banen te leiden. Als gevolg daarvan zagen veel mensen hun reis in rook opgaan.

"Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken", verklaart Benschop.

De problemen op Schiphol begonnen in de meivakantie. Na een periode van chaos besloot Schiphol het aantal passagiers dat nog vanaf het vliegveld kon vertrekken te limiteren. Als gevolg daarvan werden veel (vakantie)reizen verplaatst of geschrapt.

Ook voor de aanstaande herfstvakantie zijn al dergelijke stappen aangekondigd. Nadat het deze zomer weer iets beter was gegaan, gaat het sinds deze week opnieuw mis. Maandag riep Schiphol luchtvaartmaatschappijen ertoe op vluchten te schrappen om zo kunstmatig ruimte te creëren op de luchthaven.