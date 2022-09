Het kabinet schat dat de zorgpremie voor het basispakket volgend jaar 10 euro duurder zal uitvallen. Het gaat om een inschatting van het kabinet waar de zorgverzekeraars niet aan gebonden zijn.

Het kabinet stelt elk jaar de rekenpremie voor de verplichte basisverzekering vast op basis van de verwachte zorgkosten. Het kabinet schat daarmee in hoeveel duurder de premie voor de basisverzekering komend jaar wordt. De zorgverzekeraars mogen zelf weten welke premie ze vragen.

Het kan dus zijn dat zorgverzekeraars hun premie met meer dan 10 euro verhogen. Maar vanwege de concurrentie verwacht het ministerie dat weinig verzekeraars dat zullen doen. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zegt echter dat zorgverzekeraars soms wel degelijk voor een grotere verhoging kiezen.

Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars de hoogte van hun premies hebben bekendgemaakt. Mensen kunnen dan bekijken of ze in het volgende jaar willen overstappen.

Boven op de basisverzekering kunnen verzekerden kiezen voor aanvullende verzekeringen voor bijvoorbeeld uitgebreide tandzorg of alternatieve geneeswijzen. Het kabinet komt niet met een inschatting van deze premies.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde eerder dit jaar al dat de zorgpremie waarschijnlijk stijgt. Mede omdat medisch personeel een hoger loon krijgt, gaat de premie naar verwachting ook omhoog.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de genoemde 10 euro de maximaal toegestane verhoging is. Dat is niet zo. Het is slechts een inschatting.