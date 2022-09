Het kabinet schat dat de zorgverzekering volgend jaar tien euro duurder uit zal vallen. Het gaat om een inschatting van het kabinet waaraan de zorgverzekeraars niet gebonden zijn.

Het kabinet stelt elk jaar de rekenpremie voor de verplichte basisverzekering vast op basis van de verwachte zorgkosten. Het is een indicatie voor de zorgverzekeraars om hun zorgpremie te bepalen. Zorgverzekeraars mogen zelf weten of ze de premie voor de zorgverzekering verhogen met ruim 10 euro verhogen of daaronder blijven. Ze zouden dan hun reserves kunnen aanspreken.

Ook mogen ze de premie nog verder verhogen dan de ruim 10 euro die het ministerie van Volksgezondheid als richtlijn aanhoudt. Binnen het ministerie gaat men ervan uit dat zorgverzekeraars dat niet snel doen vanuit concurrentie-oogpunt. Een woordvoerster van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zegt evenwel dat dit wel gebeurt en dat zorgverzekeraars zelfstandig hun eigen afweging maken.

De gemiddelde basispremie kan dan na de stijging uitkomen op 137 euro per maand. De officiële cijfers komen met Prinsjesdag naar buiten. Uiterlijk 12 november maken alle zorgverzekeraars de hoogte van hun premies bekend. Mensen kunnen dan kijken of ze in het volgende jaar willen overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Bovenop de basisverzekering komen nog premies voor aanvullende verzekeringen die mensen vrijwillig kunnen afsluiten. De hoogte van de premies en de voorwaarden voor deze verzekerde zorg verschillen per zorgverzekeraar.

Het ministerie van Volksgezondheid had eerder dit jaar al gemeld dat de zorgpremie omhoog zou gaan, onder meer omdat er hogere lonen worden doorgevoerd voor medisch personeel. Voor de loonsverhoging is politiek en ook maatschappelijk breed draagvlak.

