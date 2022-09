Nederland krijgt tot en met 2027 ruim 400 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen en armoede tegen te gaan. De Europese Commissie heeft het programma van ons land goedgekeurd, laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

Een groot deel van het bedrag, zo'n 270 miljoen euro, gaat naar gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio's en naar sectorfondsen.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) maakt voor het eerst ook Europese middelen vrij voor voedselhulp, materiële ondersteuning en het tegengaan van kinderarmoede.

Mensen die het niet redden met hun inkomen, kunnen tijdelijk voedselhulp en ondersteuning krijgen. Het gaat om bijvoorbeeld schoolspullen voor kinderen, maar ook toiletartikelen als menstruatieproducten. Hiervoor is 16 miljoen euro uitgetrokken.

"Met de middelen kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken door hen uitzicht te bieden op werk of een baan met een beter perspectief. We helpen werkgevers met het vervullen van hun vacatures. Ook zorgen we voor voldoende voedselaanbod voor mensen die het moeilijk hebben en helpen we kinderen die opgroeien in armoede", zegt Schouten.